飯伊わんぱく相撲大会

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[ 2017年 5月 29日 月曜日 16時12分 ]

第３７回飯伊わんぱく相撲大会（飯田青年会議所主催、飯伊わんぱく相撲連盟など共催）は２８日、飯田市松尾小学校体育館で開かれた。３年生以上の少年少女力士１９５人が参加して、個人戦と団体戦を繰り広げた。

同大会は１９８０年、相撲を通じた青少年の心身の鍛練と健康増進を目的に始まった歴史ある大会。開会式で同青年会議所の梶川剛理事長（４０）は「地域の大人たちに愛情を注がれていることへの感謝を忘れず、最後まであきらめず、信念を持って取り組んでもらいたい」と子供たちに呼び掛けた。

わんぱく力士たちは寄り切りや下手投げ、うっちゃりなどさまざまな決まり手を見せるなど熱戦を繰り広げて周囲を沸かせ、見守る保護者も熱い声援を送った。

男子４～６年の部の個人戦優勝者（横綱）は７月３０日に東京の両国国技館で開く全国大会に出場する。大会結果は次の通り。

◇男子個人戦【３年】▽横綱 久保田光瑠（高森南）▽大関 小澤結（喬木第一）▽関脇 松下恵太（伊賀良）高坂太輔（阿智第二）▽小結 藤井楓（下久堅）小笠原昊太朗（阿智第二）代田勇喜（山本）宮内聡治郎（下久堅）

【４年】▽横綱 中田優希（高森南）▽大関 佐々木庸汰（浪合）▽関脇 杉山創太（同）藤本輝伸（千栄）▽小結 松下泰地（丸山）木下主税（豊丘南）久保田龍（丸山）小澤優斗（千代）

【５年】▽横綱 佐藤岳人（浪合）▽大関 村澤慶（和田）▽関脇 松井海渡（下條）松枝好誠（鼎）▽小結 高田隼（上郷）清水寛太（千代）原慶太郎（喬木第一）河野恵斗（浜井場）

【６年】▽横綱 高橋洸介（上郷）▽大関 鈴木唯仁（同）▽関脇 秋元航太郎（追手町）園原鳳河（阿智第二）▽小結 小掠正見（和合）田中大地（阿智第二）井原輝久（阿智第三）前沢拓（松尾）

◇女子個人戦【３年】▽横綱 村澤昊（売木）▽大関 清水雲文（同）▽関脇 本田佳衣（松川中央）井上笑穫（和合）▽小結 大島華奈（松尾）

【４年】▽横綱 馬場日陽（松尾）▽大関 桑原鈴歌（追手町）▽関脇 伊藤愛子（同）林真央（松尾）▽小結 片桐愛実（根羽）清水碧衣（上郷）福沢歩乃果（伊賀良）松下美月（同）

【５年】▽横綱 熊谷奈桜（上郷）▽大関 宮内明希（下久堅）▽関脇 清水実結（売木）落合かんな（丸山）▽小結 近藤舞子（上久堅）前沢愛美（松尾）村松静華（売木）濱田幸咲（松尾）

【６年】▽横綱 鈴木美蘭（松尾）▽大関 今井彩音（松川中央）▽関脇 平井穂乃花（松尾）清水綾乃（千栄）▽小結 井澤海和（売木）鏑木柚香（千栄）本田愛佳（松川中央）清水紫央（売木）

◇団体戦男子▽３年①チーム高森南②下久堅小３明②▽４年①どすこい丸山②スタームーン（上久堅）▽５年①チーム高森南②浜小チーム（浜井場）▽６年①チャレンジドスコイ６（阿智第二）②ドスコイ！下條

◇団体戦女子▽３年①なかよし売木②まけるな松尾▽４年①ぜったい優勝（追手町）②トリプルＣ（追手町）▽５年①売木ドスコイ②浪合スターズ５年女子▽６年①俺・最強（松川中央）②まけるな松尾