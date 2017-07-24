     

飯伊少年野球選手権大会が開幕

スポーツ

[ 2017年 7月 24日 月曜日 15時42分 ]

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　飯田下伊那の小学生チームが参加する「第４６回飯伊少年野球選手権大会」（飯田早起き野球連盟など実行委員会主催、南信州新聞社後援）が２３日、飯田市の綿半飯田野球場で開幕し、４強が出そろった。準決勝、決勝は３０日に同球場で行われる。

 

　飯伊最大規模の大会で、２４チームが出場した。

 

　開会式で選手たちは、伊賀良小学校金管バンドの演奏に合わせて元気よく入場行進。龍江、松尾、泰阜の３チームに入場行進賞が主催者から贈られた。選手宣誓に立った阿南ツインズ主将の熊谷仁太君（６年）が全力で戦うことを誓った。

 

　試合は隣接の多目的グラウンドと喬木村総合運動場で行われ、選手たちは保護者らの声援を受けながら白球を追った。

 

　初日は準々決勝までの計２０試合を行い、喬木、龍江、橋南、切石の４チームが３０日の準決勝へ駒を進めた。

 

　▽１回戦

下久堅１２―８阿南　会地６―５松川　龍江９―４三穂　川路８―５下條　竜丘１７―７松尾　上郷１３―１２伊賀良　豊丘９―５泰阜　鼎２０―０山本

　▽２回戦

喬木２６―６下久堅　会地２―１丸山　龍江９―３高森　座光寺７―５川路　橋南８―２竜丘　上郷９―２千代・上久堅　切石１６―０豊丘　鼎１５―０智里・伍和

　▽準々決勝

喬木１０―２会地　龍江６―３座光寺　橋南２１―０上郷　切石８―５鼎

  

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