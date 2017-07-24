飯伊少年野球選手権大会が開幕

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[ 2017年 7月 24日 月曜日 15時42分 ]

飯田下伊那の小学生チームが参加する「第４６回飯伊少年野球選手権大会」（飯田早起き野球連盟など実行委員会主催、南信州新聞社後援）が２３日、飯田市の綿半飯田野球場で開幕し、４強が出そろった。準決勝、決勝は３０日に同球場で行われる。

飯伊最大規模の大会で、２４チームが出場した。

開会式で選手たちは、伊賀良小学校金管バンドの演奏に合わせて元気よく入場行進。龍江、松尾、泰阜の３チームに入場行進賞が主催者から贈られた。選手宣誓に立った阿南ツインズ主将の熊谷仁太君（６年）が全力で戦うことを誓った。

試合は隣接の多目的グラウンドと喬木村総合運動場で行われ、選手たちは保護者らの声援を受けながら白球を追った。

初日は準々決勝までの計２０試合を行い、喬木、龍江、橋南、切石の４チームが３０日の準決勝へ駒を進めた。

▽１回戦

下久堅１２―８阿南 会地６―５松川 龍江９―４三穂 川路８―５下條 竜丘１７―７松尾 上郷１３―１２伊賀良 豊丘９―５泰阜 鼎２０―０山本

▽２回戦

喬木２６―６下久堅 会地２―１丸山 龍江９―３高森 座光寺７―５川路 橋南８―２竜丘 上郷９―２千代・上久堅 切石１６―０豊丘 鼎１５―０智里・伍和

▽準々決勝

喬木１０―２会地 龍江６―３座光寺 橋南２１―０上郷 切石８―５鼎